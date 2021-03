Zbiórka darów do wielkanocnego koszyka dla domów dziecka i bezdomnych

Konferencja Aurelii Ratajczak oraz Ireneusza Nitkiewicza. Fot. Monika Siwak

Prezenty na święta dla dzieci z placówek opiekuńczych w powiecie bydgoskim i dla bezdomnych chcą z pomocą mieszkańców przygotować bydgoscy społecznicy.

- Zbieramy przede wszystkim słodycze, gry planszowe, zabawki, jakieś upominki dla dzieci, ale one muszą być nowe. Oczywiście żywność o przedłużonym terminie ważności, czyli konserwy, makaron, kasza i kosmetyki. Jak znajdą się ciepłe skarpety czy kurczaczek też będzie miło - powiedziała Aurelia Ratajczak.



Dary przyjmowane są w sklepie optycznym „Michalscy” przy ul. Gdańskiej 28, Pracowni Krawieckiej „Derred” przy Wojska Polskiego 8, warsztacie „Landowscy Opony” przy Łęczyckiej 51, Expert Auto przy ul. Dąbrowa 46 i w sklepie z roletami przy ul. Fieldorfa-Nila 7b .



Wszystkie te podarunki można przynosić do wymienionych punktów do końca marca. Przed świętami zostaną zawiezione do domów dziecka w Bydgoszczy i okolicy, a także przekazane potrzebującym.