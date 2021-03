Dlaczego lekarze nie odpowiadają na apel wojewody ws. pomocy w szpitalach przy COVID-19?

Wojewoda kujawsko-pomorski wzywa lekarzy do stawienia się w pracy w szpitalach covidowych, w których dramatycznie brakuje kadr.

Chętni medycy do pomocy w szpitalach mogą nadal się zgłaszać: tel. 52 34 97 430, adres e-mail: wzsekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

Odzew jest znikomy, a niektóre komentarze krytyczne. Według medyków, takie delegacje zaburzą pracę poradni, izb przyjęć. Poza tym, wszystko dzieje się za późno.– Najpierw należało zrobić, w mojej ocenie i ocenie moich kolegów, tzw. listę rezerwową lekarzy, którzy właśnie będą świadomi tego, że w przypadku nadejścia tej fali będą powołani, będą oddelegowani, musza zmienić całe swoje życie w ciągu 12 godzin – powiedział Bartosz Fiałek, lekarz, specjalista w dziedzinie reumatologii.– Po raz kolejny pewne sytuacje zostały przespane, miejmy świadomość dlaczego ludzie się nie zgłaszali? Jeżeli w województwie kujawsko-pomorskim słyszeliśmy o tym, że ratownicy zgłosili się ze szpitala w Toruniu do pomocy w szpitalu tymczasowym w Grudziądzu, a później zostali pozbawieni pracy, gdy chcieli wrócić do szpitala macierzystego, to musimy mieć świadomość, że ludzie się boją na ochotnika zgłaszać – dodał Bartosz Fiałek.