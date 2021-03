Będzie mocno wiało. Jest ostrzeżenie dla Kujawsko-Pomorskiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia przed silnym wiatrem w zachodniej części kraju, alerty obowiązują łącznie w sześciu województwach - m.in. w Kujawsko-Pomorskiem.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla województw: wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. W regionach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 45 km/h, w porywach przeważnie do 75 km/h, z południowego zachodu.Zgodnie z prognozami IMGW, w niedzielę w całym kraju zachmurzenie na ogół będzie duże, w centrum i na południu możliwe większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu.Temperatura maksymalna około 6 st. C, 7 st. C na przeważającym obszarze.