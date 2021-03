Drogą ekspresową S-5 elektrycznym wózkiem inwalidzkim? Tak nie wolno! [wideo]

Do niecodziennej i niebezpiecznej sytuacji doszło na drodze ekspresowej S-5. Policjanci ogniwa ruchu drogowego interweniowali w sprawie kobiety, która jechała drogą szybkiego ruchu elektrycznym wózkiem inwalidzkim.

W czwartek (25.02.21) około godziny 14.30, do żnińskiej jednostki policji wpłynęło zgłoszenie dotyczące kobiety, która porusza się elektrycznym wózkiem inwalidzkim po drodze ekspresowej S-5, na wysokości Żnina. Niezwłocznie na miejsce skierowani zostali funkcjonariusze żnińskiej „drogówki”. Policjanci w bezpieczny sposób pomogli kobiecie opuścić drogę szybkiego ruchu. Dzięki błyskawicznym działaniom policjantów nie doszło do tragedii, a 38-letnia mieszkanka gminy Rogowo bezpiecznie wróciła do domu.Zgodnie z przepisami osoba korzystająca z wózka inwalidzkiego jest traktowana jak pieszy, a tym samym jest niedopuszczalne poruszanie się po drodze ekspresowej.