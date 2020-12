Kolej w regionie: na tej zmianie mogą skorzystać mieszkańcy Świecia

Radny Sejmiku Michał Krzemkowski pisze do marszałka województwa Piotra Całbeckiego. W liście apeluje o przedłużenie połączenia kolejowego Czersk - Laskowice Pomorskie do Terespola Pomorskiego.

Szanowny Panie Marszałku,Zwracam się do Pana z wnioskiem, złożonym już ustnie na ostatniej sesji Sejmiku 21 grudnia br., aby po unormowaniu sytuacji w wojewódzkich przewozach pasażerskich i przywróceniu kolejowego ruchu na trasie kolejowej 215 Czersk - Laskowice Pomorskie, przedłużyć to połączenie do stacji kolejowej Terespol Pomorski, co umożliwi korzystanie z przewozów kolejowych mieszkańcom ponad 25 tysięcznego Świecie. Uczyni to pasażerską komunikację kolejową bardziej dostępną. Jednocześnie przyczyni się do zwiększenia liczby pasażerów, co w perspektywie uczyni to połączenie rentownym. Po remoncie LK nr 240 z Terespola Pomorskiego do stacji Świecie Przechowo, planowanym przez PLK, można to połączenie przedłużyć do stacji Świecie Przechowo. Wypełniałoby to jeden z głównych postulatów zapisanych w uchwalonej tydzień temu Strategii Rozwoju Województwa - Strategia Przyspieszenia 2030 plus, by połączenia kolejowe kończyły się nie na połączeniach węzłowych, ale na stacjach końcowych danej miejscowości lub linii.Sugerowałbym, po dokonaniu oczywiście wcześniej rozpoznania rynku w tym względzie, wprowadzenie 5 połączeń kolejowych dziennie w dni powszednie w obie strony.Odpowiedź marszałka powinniśmy poznać w ciągu dwóch tygodni.Przypomnijmy, że połączenie kolejowe Laskowice-Czersk podobnie jak Bydgoszcz-Chełmża zostało zawieszone. Jak informuje Urząd Marszałkowski, trwają prace nad przywróceniem linii po 18 stycznia, jeśli młodzież wróci do szkół.Autobusy zastępcze na trasach Wierzchucin - Lipowa - Tleń Włocławek-Kaliska-Kutno Bydgoszcz - Unisław - Chełmża mają kursować od 3 stycznia.