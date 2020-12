Strażacy i policjanci odkryli trzy ciała w jednym z budynków w Bydgoszczy. Zatrucie tlenkiem węgla mogło przyczynić się do śmierci dwóch mężczyzn i kobiety. Na miejscu pracują wszystkie służby.

Jak poinformował dyżurny z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, po wejściu do budynku jednorodzinnego przy ul. Zakopiańskiej w Bydgoszczy służby odkryły trzy ciała — kobiety i dwóch mężczyzn.– To prawdopodobnie osoby bezdomne, ale nie mamy jeszcze szczegółowych informacji w tej sprawie. Wskazania miernika wykazały 8 ppm CO (poziom tlenku węgla w powietrzu - dom. red). To wartość ani duża, ani mała, ale należy pamiętać, że przed otwarciem drzwi mogła być znacznie wyższa – podkreślił dyżurny.Na miejscu pracują wszystkie służby.– Zgłoszenie o tym, że w domu jednorodzinnym przy ul. Zakopiańskiej ujawniono trzy ciała, otrzymaliśmy o 17.56. Straż pożarna stwierdziła podwyższony poziom tlenku węgla, ale nie możemy w tej chwili przesądzić, czy to on przyczynił się do śmierci tych osób – powiedziała PAP podkom. Lidia Kowalska z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.Dodała, że nie żyje 65-letnia kobieta i dwóch mężczyzn w wieku ok. 50 lat.Policja nie ma w tej chwili wiedzy, czy te osoby mieszkały w tym budynku na stałe, czy przebywały jednorazowo. To dom w bardzo złym stanie.Z nieoficjalnych informacji wynika, że na miejscu tragedii wcześniej spożywano alkohol.