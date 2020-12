Świecie: policja usunęła z mieszkania męża znęcającego się nad żoną

Od 30 listopada 2020 roku obowiązują przepisy, w myśl których osoba dręcząca swoich bliskich może być niemal błyskawicznie usunięta z mieszkania przez policję. Tak się stało w w niedzielę (13.12.) Świeciu.

Natychmiastowym nakazem opuszczenia mieszkania oraz zakazem zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia zakończyła się interwencja policjantów w jednym z mieszkań na terenie Świecia. To konsekwencje przemocy, jaką stosował wobec żony 61-latek. Dzielnicowy będzie się bacznie przyglądał czy mężczyzna stosuje się do wydanych decyzji.W niedzielę (13.12.20r.), podczas interwencji domowej, policjanci zatrzymali 61-latka, który stosował przemoc fizyczną i psychiczną wobec żony. Następnego dnia (14.12.20r.) dzielnicowy ustalił okoliczności zdarzenia, które dały podstawę do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Policjant będzie monitorował całą sytuację, a przede wszystkim sprawdzał czy mężczyzna przestrzega wydanego nakazu.