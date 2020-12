Informację o śmierci profesora podał na Facebooku Maciej Eckardt. - Odszedł nie tylko wybitny historyk, ale przede wszystkim ujmujący, ciepły i serdeczny Człowiek. Wielka strata – napisał.

Prof. Waskan był absolwentem kierunku nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1985 roku został asystentem w Zakładzie Nauk Politycznych na UMK w Toruniu, a od 1996 roku pracował w Instytucie Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, dziś Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.Jak czytamy na profilu Macieja Eckardta, „profesor był jednym z tych współczesnych politologów, dzięki którym można było poznawać historię myśli politycznej oraz wybitnych polityków narodowej demokracji w czasach, kiedy endecka oferta wydawnicza była nieporównanie skromniejsza niż dzisiaj”.- Poznałem Profesora dopiero w 2019 roku, kiedy w Warszawie odbierał nagrodę Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego za najlepszą książkę poświęconą historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji w 2018 roku. Była to praca zatytułowana „Idea państwa narodowego w myśli politycznej Romana Rybarskiego do 1939 roku”, wydana przez Wydawnictwo UKW w Bydgoszczy. Monografia ta jest najlepiej dotychczas udokumentowanym studium myśli politycznej prof. Romana Rybarskiego, wybitnego polityka Narodowej Demokracji, ekonomisty i teoretyka myśli gospodarczej. Serdeczną i miłą rozmowa, jaką później odbyliśmy mam do dzisiaj w pamięci – napisał Maciej Eckardt. - Odszedł nie tylko wybitny historyk, ale przede wszystkim ujmujący, ciepły i serdeczny Człowiek. Wielka strata.