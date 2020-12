Eugeniusz Kłopotek ma plan dla gminy Warlubie, a w nim wiele ludzkich spraw

Eugeniusz Kłopotek podpisał w Warlubiu swoją deklarację wyborczą. To bardzo konkretny dokument. Kandydat na wójta dotyka w nim niemal wszystkich ważnych sfer lokalnego życia, które dodatkowo chce okrasić gęsiną i jagnięciną.

- Jest to moja deklaracja wyborcza, jako kandydata na urząd wójta gminy Warlubie, która zawiera, według mojej oceny, program inwestycyjny na najbliższe trzy lata 2021-2023 - mówi kandydat na wójta Eugeniusz Kłopotek.- Kluczowa sprawa dla gminy to jest ugoda sądowa z firmą Prasbet. Miał powstać Warlubski Park Przemysłowo - Technologiczny. Nie powstał, toczy się spór w sądzie o odszkodowanie 5 milionów zł dla tej firmy, od gminy. Będę chciał doprowadzić do ugody sądowej. Kolejne tematy: drogi - przebudowa 15 odcinków dróg gminnych o łącznej długości około 11 km, doprowadzenie wodę na ulicę Za koleją, niedaleko, tam wciąż nie mają wody; rozbudowa sieci kanalizacyjnej od Bzowa w dół; konieczność rozbudowy przedszkola, budowy żłobka, budowa boisk wielofunkcyjnych (...) Niniejszą deklaracje wyborczą zobowiązuje się realizować, jeśli mieszkańcy mnie wybiorą.Eugeniuszowi Kłopotkowi towarzyszył na wyborczym spotkaniu mu między innymi wice marszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.- Na swoim wyborczym haśle zamieścił ważne słowa, że będzie eliminował zło, a kontynuował dobro. Kandydat na wójta o pięknej karcie służby państwowej składa deklarację, że chce tę swoją służbę ukoronować pracą dla wspólnoty gminnej (...).Eugeniusz Kłopotek w ramach pracy dla gminy chce także doposażać Ochotniczą Straż Pożarną, a na bazie kół gospodyń wiejskich promować gęsinę i jagnięcinę.Więcej w materiale Marcina Dolińskiego.Przypomnijmy, że stanowisko wójta gminy Warlubie zwolniło się po tym, jak poprzedni wójt został skazany prawomocnym wyrokiem za wyłudzenie pieniędzy z gminnej kasy.