Bronisław Komorowski w Grudziądzu: Albo Polska będzie europejska, albo moskiewska

O swoich autorytetach politycznych i przynależności do Unii Europejskiej mówił grudziądzkiej młodzieży Bronisław Komorowski. Spotkanie z byłym prezydentem odbyło się w auli IV Liceum Ogólnokształcącego.

- Zachęcałbym do szukania dobrych wzorców - mówił Bronisław Komorowski. - Miałem to ogromne szczęście, że też spotkałem na mojej drodze życia politycznego ludzi niezwykłych, którzy swoim życiem, a nie wyłącznie deklaracjami potwierdzali to, że starają się służyć wspólnocie. Takie osoby jak: Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Władysław Bartoszewski to jednak byli nasi nauczyciele. Dla mnie Unia Europejska dla pokolenia także moich rodziców, to było jedno wielkie, mądre, polskie marzenie o lepszym świecie, o przyłączeniu się do świata przewidywalnego, zamożnego, bezpiecznego, rozwijającego się i logicznie zorganizowanego. Polska może być albo europejska albo będzie moskiewska. To prosta prawda, którą trzeba codziennie powtarzać - mówił były prezydent.Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.