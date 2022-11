Trzy składy we Włocławku będą sprzedawać węgiel w preferencyjnych cenach

Włocławek jest przygotowany na sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach. Miasto zawarło umowy z trzema profesjonalnymi składami węgla, które zajmą się sprzedażą detaliczną.

To placówki przy Grodzkiej 68, Barskiej 4 i Torunskiej 174. Włocławianie będą mogli kupić w nich węgiel po najwyższej dopuszczonej cenie, czyli po 2 tysiące złotych za tonę. Miasto informuje, że cena nie może być niższa, bo wówczas ratusz musiałby do niej dopłacać. W cenie tej nie ma opłaty za transport węgla ze składu do odbiorcy.Tani węgiel przysługuje we Włocławku około pięciu tysiącom obywateli. Warunkiem jest złożenie wniosku o zakup. Mieszkańcy nie są zbyt mocno zainteresowani. Do tej pory wnioski złożyło około tysiąca mieszkańców.Za węgiel trzeba będzie zapłacić w kasie Urzędu Miasta, a następnie z poświadczeniem opłaty można będzie odebrać towar w którymś z trzech składów węglowych. W ofercie będzie ekogroszek oraz węgiel kamienny. Na razie jednak sprzedaż jeszcze nie ruszyła, bo węgla fizycznie nie ma. Miasto czeka, aż pojawi się na składach państwowej grupy PGE.