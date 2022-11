Włocławek z najdłuższą flagą w województwie. To trzeba było zobaczyć z góry! [film z drona, zdjęcia]

Z okazji Święta Niepodległości we Włocławku rozwinięta została 100-metrowa flaga państwowa./ for. Dronfor/montaż (jw)

Święto Niepodległości już za nami, ale my wciąż wspominamy, chociażby to, co działo się we Włocławku. W tym mieście 11 listopada królowała gigantyczna biało - czerwona flaga.