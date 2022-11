104. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Tak świętuje region! [relacje, wideo, zdjęcia]

Msze święte w intencji Ojczyzny, składanie wieńców i zniczy w miejscach pamięci, śpiewanie hymnu, ale także biegi, rajdy czy koncerty. Narodowy Dzień Niepodległości mieszkańcy regionu świętują zarówno refleksyjnie, jak i radośnie.

Wojewódzkie obchody święta Niepodległości odbyły się w. – Dziś, kiedy czasy znów tak niespokojne, musimy zapytać samych siebie, co znaczy niepodległość, co znaczy patriotyzm, jak te wartości pielęgnować. Niech żyje wolna i niepodległa, Najjaśniejsza Rzeczpospolita – mówił przed pomnikiem Wolności wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.Złożenie wieńców i wystąpienia na placu Wolności poprzedziła Msza św. w katedrze bydgoskiej. Przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim otwarto także wystawę „100 lat w służbie Rzeczypospolitej”.Rano z Cmentarza Bohaterów Bydgoszczy wyruszył XIV Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości - na dystansie 111 kilometrów. W Muzeum Kanału Bydgoskiego i III Liceum Ogólnokształcącym zaplanowano Międzypokoleniowy Kotylion Niepodległościowy. Goście mogli zaciągnąć się do dawnego wojska, własnoręcznie wykonać kotylion, obejrzeć film dokumentalny z 1935 roku czy odwiedzić przedwojenną kawiarnię.O godz. 15.00 wystartował Bydgoski Bieg Niepodległości – wzięło w nim udział 1200 osób. Pięciokilometrowa trasa ulicami centrum miasta start i metę miała na placu Wolności. Najszybszy, z czasem 15 minut i 43 sekund, okazał się bydgoszczanin – Paweł Ochal.O godz. 16.00 w hali Łuczniczka rozpoczął się koncert „Wolna Polska” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”.przedstawiciele władz złożyli kwiaty pod obeliskiem Ku Czci Poległych w latach 1918-1921 na Cmentarzu Komunalnym i pod pomnikiem gen. Józefa Hallera. Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny została odprawiona w Kościele Garnizonowym na placu świętej Katarzyny. Po niej zgromadzeni przemaszerowali pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się uroczystość patriotyczna.Do godz. 16.00 trwał piknik historyczny na Rynku Staromiejskim, a o godz. 17.00 w Auli UMK rozpoczął się „Wieczór patriotyczny”. Z towarzyszeniem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Macieja Tomasiewicza występuje skrzypek Adam Falenta.Toruńskim obchodom towarzyszyła także gra terenowa. Akcja Ministerstwa Obrony Narodowej miała być dobrą zabawą, umożliwić aktywne świętowanie i pokazać wojsko „od kuchni”. Uczestnicy gry uczyli się budować schronienie, wyznaczać azymut i rozpalać ogień bez użycia zapałek. Był też rzut granatem i nauka maskowania.obchody rozpoczęły się Mszą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Po niej przemaszerowano pod pomnik Powstańców Wielkopolskich, gdzie złożono kwiaty, odśpiewano hymn. O oprawę uroczystości zadbała Kompania Honorowa Garnizonu Inowrocław i inowrocławska Orkiestra Kopalni Soli.Mszą świętę i złożeniem kwiatów przy pomniku Żołnierza Polskiego, pokazami historycznymi i wyklejaniem flagi Polski uczcili rocznicę odzyskania niepodległości mieszkańcyWyjątkowym akcentem obchodów wbył Bieg Małego Patrioty. Dla Niepodległej pobiegli dzieci i ich rodzice.