Nowo wybrany burmistrz Ciechocinka w środę złoży ślubowanie

Jarosław Jucewicz, nowo wybrany burmistrz Ciechocinka, w środę (9 listopada) obejmie urząd. O godzinie 15:00 złoży ślubowanie przed członkami Rady Miasta.

– To konieczna procedura, wynikająca z ustawy o samorządzie terytorialnym – przypomina szef włocławskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, Jacek Kraszewski.Przypomnijmy: premier rozpisał przedterminowe wybory w Ciechocinku po nagłej śmierci wieloletniego burmistrza miejscowości, Leszka Dzierżewicza. Nowy burmistrz będzie pełnił funkcję tylko do końca obecnej kadencji, czyli do jesieni przyszłego roku. Jeśli – zgodnie z zapowiedziami – parlament zmieni przepisy, kadencja wydłuży się do wiosny roku 2024.Nowy burmistrz jest członkiem Rady Miasta; przed ślubowaniem oficjalnie złoży mandat, co oznacza, że Ciechocinek czekają kolejne wybory. Wybory uzupełniające do Rady Miasta odbędą się prawdopodobnie w lutym.Jucewicz pokonał w niedzielnej drugiej turze głosowania Macieja Bartoszka. Zdobył dwa razy więcej głosów, niż jego oponent.