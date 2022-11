Przez osiem lat można było podziwiać go w bydgoskim zoo. Nie żyje tygrys Yardan-Altaj

19 lat dożył Yardan-Altaj, pierwszy tygrys syberyjski, jaki zamieszkał w Ogrodzie Zoologicznym w Bydgoszczy. Zoo poinformowało o śmierci zwierzęcia.

Yardan urodził się w 2003 roku w Ouwehand Zoo w Holandii. Do Bydgoszczy przyjechał w październiku 2014 z innego holenderskiego ogrodu zoologicznego, Wildlands Adventure Zoo Emmen.– Początkowo był bardzo nieśmiały, ale w końcu zaprzyjaźnił się naszymi opiekunami. Yardan był bardzo zrównoważonym zwierzakiem, o spokojnym charakterze, szybko nauczył się wchodzić do boksów wewnętrznych na zawołanie, reagował na swoje imię. Bez problemu poznawał swoich opiekunów, panią Beatę i pana Andrzeja – czytamy w komunikacie bydgoskiego zoo. – Lubił przemieszczać się po wybiegu, co często dawało zwiedzającym możliwość zobaczenia go z bardzo bliska. Uwielbiał kąpać się w baseniku. Czasami w boksie straszył głośnym rykiem osoby, które nie były jego ulubieńcami – dodają pracownicy ogrodu zoologicznego.Podkreślają także, że zoo pomagają chronić tygrysy syberyjskie przed wyginięciem. – Szacuje się, że na całym świecie na wolności żyje już tylko około 500 osobników tego gatunku – wskazują.W bydgoskim Ogrodzie Zoologicznym od 2018 roku mieszka także tygrys o imieniu Ania.