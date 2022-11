Zmarł prof. dr hab. Ryszard Łaszewski z UMK, wybitny historyk państwa i prawa

30 października zmarł prof. dr hab. Ryszard Łaszewski, który w przeszłości był wieloletnim prorektorem oraz prodziekanem i dziekanem Wydziału Prawa i Administracji. Miał 81 lat - poinformowało w piątek biuro prasowe uczelni.

Prof. dr hab. Ryszard Łaszewski urodził się 25 sierpnia 1941 r. w Lipinkach. W latach 1958-1963 studiował na Wydziale Prawa UMK w Toruniu, a po uzyskaniu w 1963 r. tytułu magistra prawa, rozpoczął pracę na tym wydziale. W 1965 r. ukończył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski. W 1970 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. „Sejm polski w latach 1764-1793. Studium historyczno-prawne". Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych otrzymał w 1975 r. na podstawie rozprawy „Wymiar sprawiedliwości we wsiach województwa chełmińskiego w XVII i XVIII w. Organizacja sądownictwa i postępowanie sądowe". W 1989 r. został profesorem nadzwyczajnym nauk prawnych, a w 1991 r. Minister Edukacji Narodowej mianował go profesorem zwyczajnym.Przez wiele lat prof. Łaszewski pełnił różnorodne funkcje we władzach uniwersyteckich. Przez trzy lata (1975-1978) był kierownikiem zaocznych studiów administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W latach 1978-1982 dwukrotnie był prodziekanem tego wydziału. Również dwukrotnie pełnił funkcję prorektora ds. studenckich UMK (1982-1984 i 1987-1990). Następnie został dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UMK, a funkcję tę pełnił przez dwie kadencje w latach 1990-1996. W latach 1996-1999 r. był prorektorem ds. organizacji i rozwoju UMK. Przez 20 lat (w tym nieprzerwanie przez 18 lat w okresie 1987-2005) pełnił funkcję delegata Rady Wydziału Prawa i Administracji do Senatu UMK. Ponadto przez wiele lat kierował Katedrą Historii Państwa i Prawa Polskiego WPiA UMK.Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne prof. Łaszewski uzyskał liczne nagrody rektora. Trzykrotnie otrzymał nagrody ministerialne: w 1970, 1980 i 1983 r. za osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczno-wychowawcze. Profesor został również uhonorowany za pracę na rzecz regionu: w 1975 r. nagrodą wojewody bydgoskiego, w 1981 r. medalem za zasługi dla województwa bydgoskiego, a w 1985 r. za zasługi dla miasta Chełmna. Ponadto prof. Łaszewski w 1984 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1997 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.Prof. Ryszard Łaszewski w latach 1994-1998 zasiadał w toruńskiej Radzie Miasta, a w latach 1998-2014 wchodził w skład Rady Prezydenckiej. W 2013 r. został uhonorowany medalem Thorunium - najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Prezydenta Torunia. W 2015 r. zaś otrzymał tytuł Honorowego Profesora UMK, nadawany pracownikom UMK szczególnie zasłużonym dla Uczelni.Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 9 listopada w Toruniu. O godz. 11:00 w Auli UMK przy ul. Gagarina 11 rozpoczną się akademickie uroczystości pożegnania Profesora. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu parafialnym przy ul. Włocławskiej 56-58.