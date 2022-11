Z uzależnieniami walczą przy pomocy… wioseł! AZS UMK Toruń zaprasza na zajęcia

Zajęcia w ramach projektu odbywają się w Przystani Toruń (ul. ks. Popiełuszki) w poniedziałki (dorośli) oraz we wtorki i czwartki (dzieci i młodzież)/fot. AZS UMK Toruń-sekcja wioślarska, Facebook Zajęcia w ramach projektu odbywają się w Przystani Toruń (ul. ks. Popiełuszki) w poniedziałki (dorośli) oraz we wtorki i czwartki (dzieci i młodzież)/fot. AZS UMK Toruń-sekcja wioślarska, Facebook

„Wiosła przeciw uzależnieniom” – pod takim hasłem odbywa się projekt prowadzony przez sekcję wioślarską AZS UMK Toruń. W jego ramach dzieci, młodzież i dorośli mogą liczyć na zajęcia z trenerem, psychologiem, dietetykiem.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Torunia niezależnie od wieku. Jego celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez aktywność fizyczną. – Zamiast siedzieć przed komputerem, mogę spędzić czas aktywnie tutaj. Czuję się silniejszy, poprawiam kondycję – mówi jeden z uczestników zajęć. – Żyjemy w takich czasach, że do sportu coraz trudniej jest zachęcić, więc tym bardziej podziw i szacunek, że do nas przychodzą, chcą coś robić – podkreśla trener Radosław Krymski.



Trener Szymon Wiśniewski przypomina o profilaktycznym charakterze projektu. – Chcemy poprzez sport wyciągnąć od niebezpieczeństw, jakimi są uzależnienia różnego typu, nie tylko alkohol, narkotyki – tłumaczy. – Nie ukrywam, że szczególnie w młodszych grupach wykorzystujemy projekt pod kątem naboru do sekcji, bo nie od dziś wiadomo, że w sporcie trzeba mieć charakter i dzieciaki, wyciągnięte z takich, powiedzmy, trudniejszych środowisk, często później osiągają sukcesy – dodaje.



Zajęcia odbywają się w Przystani Toruń (ul. ks. Popiełuszki) w poniedziałki (dorośli) oraz we wtorki i czwartki (dzieci i młodzież) o godz. 18.00. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 789 967 396.



Projekt współfinansuje Miasto Toruń.