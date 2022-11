Kwestują, by ratować zabytkowe nagrobki. Zbiórki w Bydgoszczy i Toruniu

Na cmentarzach Starofarnym (ul. Grunwaldzka) w Bydgoszczy oraz cmentarzu św. Jerzego w Toruniu (ul. Gałczyńskiego) znani mieszkańcy regionu zbierają pieniądze, które zostaną przeznaczone na renowacje nagrobków zasłużonych osób. Bydgoską zbiórkę można wesprzeć także online.

Na najstarszej toruńskiej nekropolii, cmentarzu św. Jerzego, kolejny raz kwestuje m.in. były wioślarz i olimpijczyk, toruński radny Sławomir Kruszkowski. – Jestem bardzo wdzięczny, że udało się zaszczepić tę inicjatywę moim synom. Dla mnie to taki osobisty „tatowy” sukces – mówi. – Zbieranie to bardzo ważna rzecz, fajne spędzenie czasu. Można dołożyć małą cegiełkę, pomóc, a tak naprawdę nic nas to nie kosztuje – dodają jego synowie.Na cmentarzu św. Jerzego spoczywają m.in. Otto Steinborn, komisaryczny burmistrz Torunia w roku 1920, Ludwik Kolankowski – pierwszy rektor UMK czy prof. gen Elżbieta Zawacka, kurierka Arami Krajowej, jedyna kobieta wśród „Cichociemnych”. Jubileuszowa, 20. kwesta na tej nekropolii trwa do godz. 14.00, jest przeznaczona na na naprawę ogrodzenia nagrobka Mariana Doerffera, prezesa Towarzystwa Miłośników Torunia oraz na dalszą renowację pomnika rodziny Landgraf.

Znani mieszkańcy regionu, m.in. artyści, dziennikarze, lekarze, politycy i samorządowcy, zaangażowani są także w kwestę na cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy. Zbiórka na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków organizowana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy i bydgoski magistrat odbywa się już po raz 26.Zbiórka do puszek trwa tutaj do godz. 16.00. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na dokończenie naprawy grobowca rodziny Warmińskich. Podobnie jak w ubiegłym roku bydgoską kwestę można wesprzeć także online na stronie zrzutka.pl: tutaj