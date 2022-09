Protesty przeciwko cięciom w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Czy ocalą rozkład jazdy?

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Transportu Publicznego skierowało dziś pismo do zastępcy prezydenta Bydgoszczy - Mirosława Kozłowicza. To sprzeciw wobec zmian wchodzących w życie 1 października. Swoje niezadowoleni wyrazili także radni z PiS.

- Sytuacja energetyczna, na którą powołuje się Urząd Miasta nie jest w naszej opinii wyłącznie pochodną wojny na Ukrainie, czy polityki prowadzonej przez obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale ma swoje odzwierciedlenie w ostatniej dekadzie sukcesywnego likwidowania transportu publicznego w Bydgoszczy - mówi Rafał Wąsowicz, prezes zarząd Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Transportu Publicznego.- Z roku na rok jest coraz mniej pieniędzy na funkcjonowanie siatki połączeń, a to przekłada się na odchodzenia pasażerów z transportu publicznego, w związku z czym są mniejsze wpływy do kasy miasta z biletów. W efekcie na drogach jest coraz więcej samochodów. Pan zastępca prezydenta Mirosław Kozłowicz, na otwarciu linii tramwajowej w ciągu ulicy Kujawskiej mówił, że w ciągu miesiąca Bydgoszcz rejestruje się 7 tys. nowych pojazdów w miesiącu i nie są to wyłącznie nowe pojazdy, są to także pojazdy sprowadzone z zagranicy. Powód? Oferta przewozowa komunikacji miejskiej pogarsza się cały czas...Kolejna kwestia, którą porusza Rafał Wąsowicz...- Współpracując z motorniczymi z MZK w Bydgoszczy ustaliliśmy, że kłamstwem jest, jakoby brakowało motorniczych. Oczywiście, brakuje kierowców, i to bardzo wielu, ale liczba motorniczych jest wystarczająca - mówi prezes zarząd Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Transportu Publicznego.Przeciwko zmianom w rozkładzie są także bydgoscy radni z klubu PiS.- Mamy kolejny kryzys w komunikacji miejskiej. Jest to skandal, to, co ma się za chwilę wydarzyć. Skandal, który wiąże się również z nieposzanowaniem samych mieszkańców, bo każdy wie, że w szczycie, w komunikacji w Bydgoszczy jest tłok - mówi radna Grażyna Szabelska.- Tymczasem mamy zapowiedź kolejnych cięć w kursowaniu zarówno autobusów, a są planowane cięcia niemal wszystkich linii, policzyłam, że 23 linie będą miały cięcia w swoich kursach, i to część z nich w samym szczycie. No i tramwaje: jedynka, siódemka zlikwidowane w weekend. Jest to niedopuszczalne. Dziesiątka - cięcia. Apelujemy, jest jeszcze czas, by pan prezydent rzeczywiście zweryfikował te plany wspólnie ze swoimi pracownikami. Być może są potrzebne pewne zmiany, bo mieszkańcy również sygnalizują to, że niekiedy są jałowe przebiegi, ale to, co się teraz dzieje, co się ma stać, nie ma nic wspólnego z jałowym przebiegami. To są cięcia w szczycie. W związku z tym mieszkańcy są wzburzeni - i bardzo słusznie - mówi bydgoska radna.Poprosiliśmy o komentarz Zarząd Dróg Miejskich i komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rzecznik instytucji odesłał nas do oświadczenia na stronie internetowej. Czytamy w nim, że: „Koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej - ze względu na gigantyczne podwyżki cen energii (rzędu 400-500%), paliw (prawie 50%) i ogólnej inflacji - rosną o około 20-25%. Na rynku pracy w całej Polsce zaczyna też brakować kierowców. Na tę sytuację nie mamy wpływu. Dlatego zmuszeni jesteśmy dostosować ofertę przewozową do tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się transport publiczny w całym kraju".Więcej w materiałach Elżbiety Rupniewskiej i Agaty Raczek.