Odkryli kurhan, który usypano 2 tys. lat temu. Goci chowali w nim zmarłych?

Sensacyjne znalezisko archeologiczne w naszym regionie. W gminie Nowe w powiecie świeckim odkryto grobowiec sprzed 2 tysięcy lat.

Odkrycia dokonano w miejscowości Bochlin. – Sprawdzaliśmy, czym jest ten kopiec i udało nam się ustalić, że jego historia jest niewiarygodna. Został usypany najprawdopodobniej 2 tys. lat temu – mówi Mateusz Sosnowski z Wdeckiego Parku Krajobrazowego. – To kurhan, czyli miejsce, gdzie wtedy mieszkańcy tych ziem grzebali swoich zmarłych. Jest to cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich. Prawdopodobnie znowu nasi Gosi grzebali tu zmarłych.– Wiedzieliśmy do tej pory, że występują u nas grodziska średniowieczne. Znaleźliśmy także ślady kręgów kamiennych, natomiast ten kurhan jest ewenementem – komentuje Jacek Pręgiel, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Starogard. – To pewnie najstarsze znalezisko na tym terenie, w taki sposób udokumentowane – dodaje.W Borach Tucholskich to drugie takie stanowisko po gminie Osie, gdzie odkryto ślady przebywania Gotów. Byli oni jednym z największych i najważniejszych plemion wschodniogermańskich. Pierwotnie zasiedlali południową część Półwyspu Skandynawskiego. Przez ziemie polskie wędrowali nad Morze Czarne, zatrzymali się u nas na kilkadziesiąt lat.