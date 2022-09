Czy w szkołach w regionie zimą będzie ciepło?

Czy w klasach będzie ciepło, czy może w planach jest nauka zdalna? Sprawdzał to Marcin Doliński.

We wszystkich grudziądzkich szkołach zimą ma być ciepło. Gwarantem ma być miejska spółka ciepłownicza OPEC.



– Jeżeli chodzi o sezon grzewczy, to jest on zapewniony, ponieważ popłynie ciepło systemowe. W tym roku szkolnym zakładany jest wzrost kosztów ogrzewania i energii elektrycznej o około 30-40 procent – powiedział Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza.



– Wszystkie placówki są podłączone pod ciepłownię. W związku z tym, jak na razie, nie ma zagrożenia w tym zakresie. Szkoły na pewno będą miały energię cieplną dostarczoną. Wprowadzamy też system racjonowania tego ogrzewania, by dyrektorzy zwrócili uwagę na to, żeby niepotrzebne pomieszczeniu nie były używane – Waldemar Kierzkowski, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tucholi.



– Podjęcie decyzji o nauce zdalnej zimą to ostateczność. Rozporządzenie oczywiście na to pozwala, natomiast będę robiła wszystko, żeby tak nie było. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona, tym bardziej, że moja szkoła jest po termomodernizacji – powiedziała Magdalena Popielewska, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.



Minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział. że jego resort w żadnym wypadku nie przewiduje nauki zdalnej. Gość Programu Trzeciego Polskiego Radia powiedział również, że szkoły mają pieniądze na ogrzanie placówek, a doniesienia o tym, że w niektórych samorządach rodzice mają dokładać się do ogrzania szkoły są niedopuszczalne i będą podstawą wniosku o zarząd komisaryczny.