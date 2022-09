Wędrówka na rzecz małej Zosi. Na jej leczenie potrzeba 10 mln zł

Rodzina chorej na rdzeniowy zanik mięśni (SMA) Zosi z Wałdowa 38. dzień idzie przez Polskę, żeby zebrać 10 mln zł na terapię genową dla dziewczynki. Jej tata, dziadek, wujek i ciocia pokonują dziennie do 40 kilometrów. Od poniedziałku są w Bydgoszczy.

We wtorek byli w przedszkolu „Skrzat”, żołnierzy Obrony Terytorialnej, policjantów, strażaków i siatkarzy z BKS-u. Wędrowcy pokonujący pieszo drogę z Zakopanego do Helu chcą, by ministerstwo rozszerzyło refundację przyznaną tylko dzieciom do 6. miesiąca życia. Tymczasem Zosia ma 18 miesięcy.Osoby, u których zatrzymuje się rodzina Szcześniewskich przekazują unikatowe gadżety, które są codziennie o 21.00 licytowane na stronie „Pieszo po zdrowie” na Facebooku.Jutro wędrowcy ruszają do Nakła. Do Helu mają dotrzeć 15 października.Link do zbiórki:www.siepomaga.pl/50dniWędrówkę można obserwować:https://m.facebook.com/pieszopozdrowie/Link do prowadzonych licytacji:https://www.facebook.com/groups/379493624053395/?ref=sharekom