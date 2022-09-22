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2022-09-22, 12:40 Redakcja

Відвідайте виставки, перевірте свій стан. Всесвітній день людей похилого віку

У Влоцлавеку літні люди зможуть скористатися атракціонами з нагоди Всесвітнього дня людей похилого віку / фото Pixabay
У Влоцлавеку літні люди зможуть скористатися атракціонами з нагоди Всесвітнього дня людей похилого віку / фото Pixabay
У Влоцлавку літні люди зможуть відвідати розваги з нагоди Світового Дня Сеньйора.

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1 жовтня об 11:00 Галерея Сучасного Мистецтва за вул Miedziana 2/4 запрошує на безкоштовну виставку малярства Юстини Ребелки-Чапівської. У бібліотеці за вул Warszawska 11 за допомогою найновішої гри "Just Dance 2022" на PlayStation 5 зможуть перевірити свої навички усі любителі танцю. У Броварі Б. відбудуться образотворчі майстер-класи, де можна буде створити 3D карту, а також вокально-танцювальні заняття "Із фольклором на фоні", які проводитиме інструктор ансамблю "Куяви". Також можна відвідати об'єкт з екскурсоводом.

У клубі Zazamcze за вул Toruńska 87 з 11:00 триватимуть майстер-класи з виготовлення косметики із лаванди, а також презентація ансамблів людей похилого віку.

2 жовтня у Броварі Б. за вул Łęgska 28 о 10:00 розпочнуться майстер-класи з орігамі. У той самий день о 17:00 у Клубі Stara Remiza за вул Żabia 8 розпочнеться музична бесіда у виконанні Kapeli z Szaconkiem Trio. О 18:00 у Клубі Łęg за вул Płocka 246 заплановано гімнастику для сеньйора. У свою чергу вже 30 вересня о 10:00 і о 12:00 можна буде відвідати Імпресарійний Театр за вул Wojska Polskiego.
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