2022-09-22, 12:40 Redakcja
Відвідайте виставки, перевірте свій стан. Всесвітній день людей похилого віку
У Влоцлавку літні люди зможуть відвідати розваги з нагоди Світового Дня Сеньйора.
Культурні пропозиції. Бидгощ засяє барвами [читати та слухати]
У клубі Zazamcze за вул Toruńska 87 з 11:00 триватимуть майстер-класи з виготовлення косметики із лаванди, а також презентація ансамблів людей похилого віку.
2 жовтня у Броварі Б. за вул Łęgska 28 о 10:00 розпочнуться майстер-класи з орігамі. У той самий день о 17:00 у Клубі Stara Remiza за вул Żabia 8 розпочнеться музична бесіда у виконанні Kapeli z Szaconkiem Trio. О 18:00 у Клубі Łęg за вул Płocka 246 заплановано гімнастику для сеньйора. У свою чергу вже 30 вересня о 10:00 і о 12:00 можна буде відвідати Імпресарійний Театр за вул Wojska Polskiego.