Nie żyje Janusz Ratajczak, solista Opery Nova w Bydgoszczy. To on zginął w wypadku na DK 10

2026-03-23, 20:09 Magda Jasińska/BN

Nie żyje Janusz Ratajczak, śpiewak z Opery Nova w Bydgoszczy/fot. Ireneusz Sanger/Archiwum

Janusz Ratajczak był profesorem doktorem habilitowanym wykładającym śpiew klasyczny w Akademii Muzycznej w Łodzi. Wcześniej pełnił funkcję nauczyciela śpiewu w Państwowej Szkole Muzycznej w Inowrocławiu i Toruniu.

Janusz Ratajczak przez lata kreował główne partie tenorowe w kolejnych premierach bydgoskiej sceny, m.in.: Stefana w „Strasznym dworze” i Jontka w „Halce” Moniuszki, Leńskiego w operze „Eugeniusz Oniegin” Czajkowskiego, Alfreda w „Traviacie” i Manrica w „Trubadurze” Verdiego, Hoffmanna w „Opowieściach Hoffmanna” Offenbacha, Don José w „Carmen” Bizeta czy Cavaradossiego w „Tosce” i Pinkertona w „Madame Butterfly” Pucciniego. Z ról operetkowych wymienić można Kamila w „Wesołej wdówce” i Sou Chonga w „Krainie uśmiechu” Lehára, oraz Alfreda i Eisensteina w „Zemście nietoperza” Straussa.



Janusz Ratajczak wziął udział w historycznym, pierwszym nagraniu DVD opery „Manru” Paderewskiego, w którym śpiewał rolę tytułową.



Profesor Ratajczak ostatnio spełniał się w pracy pedagogicznej, prowadząc klasę śpiewu w Akademii Muzycznej w Łodzi. Miał 64 lata. Zginął w poniedziałkowym wypadku na DK 10.