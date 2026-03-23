Śmiertelny wypadek na DK 10 w Przyłubiu, niedaleko Solca Kujawskiego. Zderzyły się cztery pojazdy

2026-03-23, 16:29 Monika Siwak/BN

Śmiertelny wypadek na DK 10 w Przyłubiu/fot. KM PSP Bydgoszcz

Ciężarówka i trzy auta zderzyły się na DK 10 w Przyłubiu (gmina Solec Kujawski). Jedna osoba zmarła na miejscu.

Do tego tragicznego zdarzenia doszło po godz. 16:00. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec LPR. Droga na trasie Toruń-Bydgoszcz jest zablokowana.



- Jedna osoba, która kierowała jedną z osobówek poniosła śmierć na miejscu - mówi w rozmowie z PR PiK rzecznik bydgoskiej straży pożarnej Karol Smarz. - Pozostali uczestnicy zdarzenia na tę chwilę nie zgłaszają jakichkolwiek dolegliwości medycznych. Opuścili pojazdy o własnych siłach - dodaje.



Utrudnienia mogą potrwać do ok. godz. 21:00.