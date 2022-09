Wzmożone kontrole na drogach. Trwa akcja Roadpol Safety Days [wideo, zdjęcia]

Więcej policyjnych patroli i wzmożone kontrole – z tym muszą się w środę liczyć kierowcy w naszym regionie. To w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności i akcji ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego).

W prowadzonych przez policjantów drogówki działaniach chodzi o zminimalizowanie liczby ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym. To realizacja tzw. wizji zero – mówi Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.– Jest to akcja ogólnoeuropejska. Na drodze będzie zdecydowanie więcej policjantów, którzy czuwać będą nad bezpieczeństwem, będą przede wszystkim tam, gdzie dochodzi do największej liczby wypadków. Na drogi wyjadą też nasze wideo rejestratory, policjanci wyposażeni w laserowe mierniki prędkości – dodał Remigiusz Rakowski.Europejski Tydzień Mobilności trwa od 16 do 22 września. Jego finałem jest przypadający w czwartek (22.09) Europejski Dzień bez Samochodu.