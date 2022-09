Wszędzie fajans: na talerzu, pod talerzem, na wieszaku! Włocławek zaprasza na festiwal

W drugi weekend października we Włocławku wielkie święto - doroczny Festiwal Fajansu. Impreza ma promować sztandarowy produkt z Włocławka - precjoza z fajansu, malowane w charakterystyczne, znane na całym świecie, włocławskie kwiatki. Będzie jeszcze coś!

Urząd Miasta obmyśla kolejne atrakcje, a jedną z nich będą podkładki pod talerze, oferowane w czasie festiwalu we wszystkich włocławskich lokalach gastronomicznych. Oczywiście podkładki będą malowane w charakterystyczne wzory, znane z włocławskiego fajansu.- Mamy specjalny projekt skierowany do naszych lokali gastronomicznych, aby w tym czasie podawali potrawy przygotowane przez siebie na podkładkach fajansowych, ze wzorem fajansowym. Akcja nazywa się „FAJansOWE bistro"! - mówi Domicela Kopaczewska, zastępca prezydenta Włocławka.- Chcemy przez to promować zarówno fajans, jak i nasze lokale gastronomiczne, które w tym czasie będą mogły przyjmować nie tylko mieszkańców Włocławka, ale także tych gości, którzy przyjadą na festiwal. Co zrobić, żeby zdobyć takie podkładki? Wystarczy przysłać na adres kultura@um.wloclawek.pl adres swojego lokalu, mail i dane osoby do kontaktu. My się odezwiemy i 50 podkładek na dzień dobry podarujemy.Wszystkie adresy umieszczone zostaną na mapie „FAJansOWE bistro”! która będzie dostępna na stronie i profilach społecznościowych CK „Browar B.” oraz Urzędu Miasta Włocławek oraz rozdawana podczas II Fajans Festiwal.Więcej w materiale Marka Ledwosińskiego.