Prawie sto zachorowań i 122 urazy na letnich turnusach dla dzieci w regionie

Kujawsko-pomorscy inspektorzy sanitarni skontrolowali w tym roku 574 turnusy letnie, na których wypoczywało ponad 21 tys. dzieci. Były pewne uchybienia m.in. brak wody do mycia, przeterminowane produkty na talerzu, itp. I tym razem nie udało się uniknąć złamań, stłuczeń, zatruć pokarmowych. Jak to wyglądało w liczbach?

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej skontrolowali 574 turnusy letnie, na których z wypoczynku skorzystało 21 186 dzieci i młodzieży, w tym 12 963 uczestników na 313 turnusach wyjazdowych i 8 223 uczestników na 264 turnusach zorganizowanych w miejscu zamieszkania.Przeprowadzono 583 kontrole. W trakcie oceny warunków do prowadzenia żywienia stwierdzono m.in. zniszczenie i zużycie drobnego sprzętu produkcyjnego, nieodpowiednią temperaturę w urządzeniach chłodniczych, nieprawidłowe przechowywanie artykułów spożywczych i wody butelkowanej, niewłaściwie usuwanie odpadów pokonsumpcyjnych, brak ekranu ochronnego zatrzymującego owady oraz brak informacji o alergenach w produktach spożywczych.W jednym obiekcie stwierdzono przygotowywanie posiłków z wykorzystaniem przeterminowanych produktów. Ponadto stwierdzono: niezapewnienie dostatecznej ilości wody do celów sanitarno-higienicznych dla uczestników dwóch obozów oraz nieprawidłowo oznaczone miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.Organizatorzy zapewniali opiekę medyczną podczas wypoczynków najczęściej poprzez zawarcie umowy z pielęgniarką lub ratownikiem medycznym lub przez porozumienie z najbliższym zakładem opieki zdrowotnej. Podczas trwania letniego wypoczynku odnotowano:99 zachorowań (w tym 55 zakażeń na tle wirusowego zakażenia układu pokarmowego norowirusami oraz reakcje uczuleniowe, anginy, przeziębienia, katar, bóle brzucha i głowy, nasilające się duszności), 122 urazy (złamanie kostki bocznej, rany cięte kończyn górnych i dolnych, ukruszenie zęba, ukąszenie kleszcza, otarcia stóp, stłuczenie barku, wypadnięcie rzepki kolanowej).Masowe zachorowania na tle wirusowego zakażenia układu pokarmowego miały miejsce na obozie harcerskim nad jeziorem Sarnowskim w miejscowości Radziochy (powiat lipnowski). Dochodzenie epidemiologiczne wykazało zakażenie norowirusem.W ramach podejmowanych działań w zakresie promocji zdrowia organizowano akcję letnią pn. „Bezpieczne wakacje 2022". Przeprowadzano rozmowy z kierownikami wypoczynku na temat profilaktyki uzależnień, chorób odkleszczowych, kształtowania właściwych nawyków higienicznych, szczególnie w obszarze ochrony przed promieniami UV. Podejmowano tematykę dotyczącą zakażeń wirusami HIV, HBV i HCV, a także w zakresie zasad bezpieczeństwa w miejscach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Poruszano tematykę związaną z bezpieczeństwem kąpieli, profilaktyką zatruć toksynami sinicowymi i zakażeń wywołanych przez przecinkowce z rodzaju Vibrio. Pozostawiono materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące wyżej wymienionej tematyki w tym informacje na temat serwisu kąpieliskowego.W przypadku wypoczynku organizowanego w formach wyjazdowych najczęstsza lokalizacja turnusów wynikająca z walorów krajobrazowych i posiadanej bazy turystycznej to powiaty: żniński, tucholski i bydgoski. Z wypoczynku w miejscu zamieszkania najwięcej dzieci i młodzieży skorzystało w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku.Rodzice i opiekunowie uczestników na bieżąco w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji i Nauki mogli sprawdzić czy organizatorzy wypoczynku uzyskali zgodę właściwego kuratora oświaty na rozpoczęcie działalności.źr. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy