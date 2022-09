Wyłudził pieniądze od 83-latki, „na leki dla jej męża”. Rozpoznajesz go? [wideo]

Policjanci z komisariatu Bydgoszcz-Szwederowo proszą o pomoc w identyfikacji mężczyzny przedstawionego na zdjęciach oraz filmie. Jest podejrzewany o oszustwo starszej pani metodą „na lekarza”.

Oszust – w trakcie rozmowy telefonicznej – wprowadził w błąd pokrzywdzoną 83-latkę, podając się za lekarza. – Sugerując konieczność zakupu leków dla jej chorego męża, nakłonił seniorkę do wydania gotówki przybyłemu do jej miejsca zamieszkania mężczyźnie – informuje kom. Lidia Kowalska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. – Zbieramy informacje mogące przyczynić się do identyfikacji mężczyzny przedstawionego na zdjęciach oraz filmie.Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę, bądź posiadają jakiekolwiek informacje o osobie mogącej mieć związek z przestępstwem, proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami. Informacje można przekazać osobiście w komisariacie policji przy ul. Toruńskiej 19 lub telefonicznie pod numerem tel. 47 751 52 16, a także całodobowo pod numerami 47 751 52 69 lub 112 powołując się na znak sprawy L.dz. II-Kr 1792/22.