Ścięli kilkadziesiąt sztuk sosny, brzozy oraz dębiny. Kradli drewno z lasu

Dwaj dwudziestolatkowie przez kilka dni ścinali drzewa w lesie, w gminie Piotrków Kujawski. - Skradzione drewno przewozili na pobliską posesję, a następnie sprzedawali – informują policjanci.

O kradzieży drzew poinformował policjantów leśniczy z gminy Piotrków Kujawski (powiat radziejowski). Wspólnie pojechali we wskazane miejsce. Tam zastali dwóch mężczyzn, którzy ładowali drewno do osobowego fiata. Obok leżały piły spalinowe oraz pocięte kawałki drewna.- Zatrzymani zostali mężczyźni w wieku 22 i 23 lata, obaj są mieszkańcami powiatu konińskiego – informuje asp. szt. Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów. - Mundurowi ustalili, że mężczyźni od kilku dni wycinali drzewa w lesie, by je potem sprzedawać. Policjanci odzyskali część utraconego mienia.Leśniczy oszacował, że podejrzani ścięli kilkadziesiąt sztuk sosny, brzozy oraz dębiny o wartości blisko 18 tys. zł. - W trakcie wyjaśniania tej sprawy ustalono, że 22-latek, który przyjechał na miejsce przestępstwa fiatem, ma aktywny, czteroletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, wydany przez sąd w Kole – relacjonuje rzecznik. - Zatrzymani już usłyszeli zarzut wyrębu i kradzieży drzewa z lasu. Czyn ten zagrożony jest karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, w takich przypadkach, sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości wyrąbanego drzewa.