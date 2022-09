Dobre wieści ze szkoły w Żernikach. W nowej części budynku już można się uczyć [zdjęcia]

W Żernikach w powiecie żnińskim uroczyście otwarto nową część budynku szkoły podstawowej. Inwestycja kosztowała ponad 1,5 miliona złotych. 900 tys. złotych pochodziło z rządowych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Tak się złożyło, że na 40-lecie mojej pracy udało się rozbudować naszą szkołę (...). W ramach tej dużej inwestycji powstała przede wszystkim sala gimnastyczna, do tego dwie duże, pełnowymiarowe sale oddziałów przedszkolnych, szatnia do oddziału przedszkolnego, sala rewalidacyjna, pokój nauczycielski, sekretariat i gabinet dyrektora - mówi Maria Woźniak - Czuboni, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Żernikach.Żerniki odwiedził 1 września Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.- Szanowni państwo, ja mam trzech synów, którzy dzisiaj dzielnie ruszyli do szkoły: zerówka, klasa piąta i klasa ósma, więc wyzwań jest bardzo dużo i zdaję sobie z tego sprawę, że i dla rodziców, i dla uczniów, dla nauczycieli to bardzo ważny dzień (...) Rok szkolny w naszym regionie rozpoczynamy w przeszło 2320 szkołach, 48 tysięcy nauczycieli kształcić będzie przeszło 283 tysięcy uczniów. Pamiętajmy, że wśród tych uczniów są również uczniowie z Ukrainy (...). Potrzebują naszego wsparcia, naszej pomocy (...).Więcej w materiale Marcina Glapiaka.