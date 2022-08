Słonik sPiKer zaczyna nowy rok szkolny! Zapraszamy dzieci pod siedzibę radia!

Będzie słodki poczęstunek, wspólne zdjęcia i ciekawe gadżety dla uczniów. Polskie Radio PiK jest zwarte i gotowe na rozpoczęcie roku szkolnego. W czwartek 1 września czekamy na wszystkich uczniów. Słonik sPiKer już się szykuje na to spotkanie!

Nasze radiowe rozpoczęcie roku startuje o godzinie 13 - oby tylko pogoda nie pokrzyżowała planów. Przez dwie godziny, czyli do godz. 15, czekamy na naszych milusińskich pod siedzibą Polskiego Radia PiK przy ul. Gdańskiej 48.W tym czasie planujemy zabawy, konkursy, będą sesje zdjęciowe ze sPiKerem. Nie zabraknie muzyki, balonów, słodkości i jeszcze...Zresztą sami się Państwo przekonacie, co jeszcze przygotowaliśmy. Czekamy na Was! Naprawdę warto przyjść, szczególnie, że nasze słoniątko niezwykle rzadko pojawia się na ulicach Bydgoszczy. Najczęściej sPiKera można spotkać na PiK - owych wyjazdach w region. Tym razem radiowy słoń będzie na wyciągnięcie ręki!