Bezpieczniej dla pacjentów i personelu medycznego. Zakończono inwestycję w Mogilnie

Wyremontowane i doposażone laboratorium oraz osobne przejście dla „pacjentów covidowych” otwarto w szpitalu w Mogilnie.

Wyniki badań będą szybciej dostępne, a pozostali pacjenci nie będą się kontaktować z osobami zarażonymi koronawirusem - mówi dyrektor szpitala Ewa Bonk-Woźniakiewicz.



– To jest winda, która pozwala na przywiezienie pacjenta leżącego u którego stwierdzono COVID-19. jeśli taki pacjent jest zdefiniowany jako „covidowy” ma tam przesmyk do windy, a jeżeli jest tylko podejrzany o COVID-19 trafi do izolatorium pięciołóżkowego i to jest clou całego programu, bo zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi, innym pacjentom i personelowi – powiedziała – dodała Ewa Bonk-Woźniakiewicz.



Inwestycja kosztowała ponad 2 miliony złotych.



Wojewoda i samorządowcy z Mogilna uczestniczyli też we wmurowaniu kamienia węgielnego pod środowiskowy dom dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Mogilnie.