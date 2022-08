Burze z gradem, silne opady deszczu, porywy wiatru. Ostrzeżenie dla regionu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o burzach z gradem w województwie kujawsko-pomorskim w niedzielę i w nocy z niedzieli na poniedziałek. Miejscami spodziewane są również silne opady deszczu i porywy wiatru.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obejmuje wszystkie powiaty regionu kujawsko-pomorskiego. Ważne będzie od godz. 13 w niedzielę do godz. 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek.Synoptyk IMGW prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 25 do 35 mm i porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami może wystąpić grad.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.