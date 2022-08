Premier Morawiecki w Laskowicach. Szef rządu wpadł z nieoficjalną wizytą

Pomoc dla samorządów była głównym tematem spotkania Mateusza Morawieckiego z samorządowcami z naszego regionu. Premier polskiego rządu złożył nieoficjalną wizytę w regionie. Odwiedził m.in. Laskowice w gminie Jeżewo. Gospodarzem spotkania był Łukasz Schreiber sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

- To spotkanie dla samorządowców z powiatów świeckiego, tucholskiego i sępoleńskiego. Tematem jest sytuacja samorządów, także finansowa, współpraca rządu z samorządem, inwestycje, które trwają, problemy i wyzwania na ten rok i na przyszły. Myślę, że samorządowcy czekają także na informacje dotyczące ustawy, która przekazuje samorządom 13 miliardów złotych. To jest wypełnienie kolejnego ważnego zobowiązania, które zostało złożone - mówił minister Łukasz Schreiber.Premiera przywitali mieszkańcy, którzy o przyjeździe premiera dowiedzieli się z mediów społecznościowych.- To zaszczyt, że pan premier nas tutaj odwiedził, że do nas podszedł, przywitał się. Powinniśmy się cieszyć, że okazał nam szacunek. To jest ten duży plus dla człowieka, który stanął naprzeciw nas, nie wywyższał się. Jesteśmy tylko ludźmi ze wsi, a zostaliśmy potraktowani równo...- O tych młodych nam chodzi, żeby mieli jakąś przyszłość, żeby jak najmniej z nich wyjeżdżało...- Przyszliśmy powitać premiera. Bardzo młodo wygląda, lepiej niż w telewizji - oceniła mieszkanka Laskowic.Na spotkaniu z premierem obecny był również wojewoda kujawsko pomorski Mikołaj Bogdanowicz.Spotkanie było zamknięte dla mediów.