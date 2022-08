Ukraińcy nie stoją w kolejce do Urzędu Pracy. Liczba zgłoszeń zmalała kilkukrotnie

Maleje liczba uchodźców z Ukrainy, którzy pojawiają się w Urzędzie Pracy w celu poszukiwania pracy. W marcu i kwietniu w bydgoskim pośredniaku było nawet 700 takich zgłoszeń, obecnie jest około stu.

Temat dotyczy całego regionu. Więcej o sprawie powiedział Tomasz Zawiszewski, szef Urzędu Pracy w Bydgoszczy. - Od kilku miesięcy jest ich mniej niż na początku. Na dzisiaj jest np. 91 ofert, które możemy zaproponować obywatelem Ukrainy. Na liście znajduje się, magazynier, pakowacz, jest kilka ogłoszeń do sprzątania, robotnicy budowlani, malarz itd. Na początku nawet 70 procent osób, które podejmowały pracę, to były kobiety. Z czasem zaczęło się to wyrównywać. Przewaga wciąż jest, ale już nie taka, jak na początku – powiedział Zawiszewski.Być może powodem mniejszej liczby zgłoszeń jest też stres. Po to w Urzędzie pracuje Olga Panasenka. - Ukraińcy, słysząc swój język, czują ulgę. Kiedy przychodzą, starają się mówić po Polsku. Jak rozpoczynamy rozmawiać z nimi po ukraiński, to widać, że aż tak się wtedy nie stresują – stwierdziła Panasenka.