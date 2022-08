Kąpielisko miejskie w Żninie zamknięte. W wodzie wykryto bakterie kałowe

Sanepid przeprowadził badanie po tym, jak w poniedziałek (22 sierpnia) w okolicach żnińskiego kąpieliska pojawiły się śnięte ryby. I całe szczęście, bo gdyby nie zjawisko przyduchy, które było powodem śnięcia ryb, ludzie nadal kąpaliby się w zanieczyszczonej wodzie.

Skąd mogły się wziąć bakterie kałowe w wodzie Jeziora Żnińskiego Małego - tłumaczy Tadeusz Kosiara, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie.- Został przekroczony parametr bakterii Escherichia coli. W związku z tym wprowadzamy zakaz kąpieli na kąpielisku. To są bakterie kałowe, które mogą pochodzić z kilku źródeł. Pierwszym mogą być odchody dzikiego ptactwa, druga możliwość to zaleganie bakterii w osadach dennych. Poziom wody w Jeziorze Żnińskim Małym bardzo mocno się obniżył. W tych miejsca, gdzie dotąd można się było kąpać poziom wody wynosił 60 - 80 cm. Teraz ten poziom się obniżył o około 20 - 25 cm. Do tego dochodzi stagnacja wody. W takich warunkach bakterie w naturalny sposób mogły się namnażać. Ich ilość wzrosła, nie było szans na ich rozcieńczenie w momencie, gdy pada deszcz, wieje wiatr, a masy wody napływają z innych części jeziora, z tych głębszych warstw, gdzie woda może być czystsza (...)Więcej w materiale Elżbiety Rupniewskiej.