Idziemy w dobrą stronę. Coraz mniej śmieci w lasach

Jest lepiej, niż przypuszczano, jeśli chodzi o ilości śmieci w lasach. Mimo że turystów jest coraz więcej, to śmieci jest mniej, mówią leśnicy. Wymierne efekty przynosi edukacja i zwiększona świadomość ekologiczna Polaków.

- Biorąc pod uwagę, że wypoczywało w naszych lasach więcej osób, niż w poprzednich latach, to jednak śmieci nie przybyło. Myślę, że świadomość w naszym społeczeństwie, jeśli chodzi o zaśmiecanie lasu, stale rośnie i mimo wzrostu kosztów opłat śmieciowych nie obserwujemy większego zaśmiecania lasów - powiedział Dawid Warzyński, zastępca nadleśniczego w nadleśnictwie Osie.- Monitorując koszty, jakie nadleśnictwo ponosi na sprzątanie lasów, no to te koszty na szczęście nam nie rosną. Ilości śmieci, które zbieramy w lasach i oddajemy na wysypisko utrzymują się na podobnym poziomie od kilku lat - dodał Warzyński.Do sierpnia w całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu posprzątano trzy tysiące metrów sześciennych śmieci, wydając na to ponad milion złotych.