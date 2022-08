Wąbrzeźno: utonął mężczyzna pływający nieopodal strzeżonego kąpieliska

W jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie utonął mężczyzna. Zdjęcie ilustracyjne./fot. Pixabay

Około 40-letni mężczyzna utonął w sobotę (20 sierpnia) w Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie, w pobliżu strzeżonej plaży. Informacje o zaginięciu mężczyzny straż odebrała o 18. Poszukiwania trwały ponad dwie godziny.

W akcję zaangażowane były państwowe i ochotnicze jednostki, a także ratownicy WOPR - mówi kpt. Robert Stasiak, Komendant Powiatowy PSP w Wąbrzeźnie.



- Na miejscu otrzymaliśmy informacje od naocznych świadków o zniknięciu pod wodą płynącego mężczyzny, a stało się to w odległości ok. 20 metrów od brzegu. Dalsze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i sprowadzeniu reszty zastępu do działań z łodzią, z ratownikami. Jeden ze strażaków prowadził obserwację pod lustrem wody, w miejscu zniknięcia topiącego się. Jeden z nurków ze specjalistycznego zespołu ratowniczego po około 30 minutach swojej pracy odnalazł ciało tego mężczyzny.



Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.



Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała niemal 250 zgony w wyniku utonięcia.