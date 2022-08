Biegiem na Jasną Górę! Tak też można pielgrzymować! [wideo]

Z Bydgoszczy wyruszyła Sztafetowa Pielgrzymka Biegowa do Częstochowy. Jej organizatorem jest Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria”.

W tym roku pielgrzymom towarzyszy hasło: „Biegli oni obydwaj razem” i nawiązuje do biegu uczniów Chrystusa do pustego grobu, by doświadczyć radości zmartwychwstania.W sztafecie pobiegnie w sumie 68 uczestników, bieg podzielony jest na 10-kilometrowe etapy, każdy ma do pokonania swój odcinek. Sztafetową pałeczką jest różaniec.Biegowa sztafeta do Częstochowy wyruszyła o 7:00 z kościoła Matki Bożej Królowej Męczenników w Fordonie. Pielgrzymi mają dotrzeć na Jasną Górę jutro (21 sierpnia) o 17:00.