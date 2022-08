W Przybranowie płonęło pole uprawne. W ogniu leżała 93-letnia kobieta

Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego - mł. asp. Dawid Kaszubski oraz mł. asp. Maciej Korzeniewski przystąpili do gaszeni pożaru pola uprawnego. Uratowali starsza kobietę, która zasłabła i leżała w płonącym rżysku./fot. Policja

Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego uratowali życie seniorce. Mł. asp. Dawid Kaszubski i mł. asp. Maciej Korzeniewski, widząc pożar na polu, natychmiast ruszyli w tym kierunku. Jak się okazało, w płonącym rżysku leżała 93-letnia kobieta, która nie miała siły wydostać się z ognia.

Policjanci natychmiast wynieśli seniorkę w bezpieczne miejsce i wezwali pogotowie. Kiedy kobieta znalazła się pod opieką ratowników, mundurowi zajęli się gaszeniem ognia, by ten nie rozprzestrzenił się na sąsiadujące posesje. Dalej pożarem zajęli się strażacy.Mł. asp. Dawid Kaszubski oraz mł. asp. Maciej Korzeniewski na co dzień pełnią służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.Z uwagi na panujące wysokie temperatury i suszę, szczególnie teraz w porze wakacyjnych podróży, odpoczynku i pracy związanej z okresem żniw policjanci apelują o zachowanie rozwagi, a także ostrożności w obchodzeniu się z ogniem. Każde lekkomyślne zachowanie, np.: wyrzucenie niedopałka czy wypalanie traw może doprowadzić do tragedii.Świadek pożaru lub innego niebezpiecznego zdarzenia powinien natychmiast dzwonić na numer alarmowy 112.