Naprawa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy zakończona

Wzmocniony obiekt ma służyć kierowcom około 10 lat. Dziś w nocy (3/4 sierpnia) drogowcy zaczną wprowadzać zmiany w organizacji ruchu.

Zniknęły już tymczasowe bariery dzielące pasy, a przeprawą będzie można jechać szybciej. Dotychczas obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h, teraz limit zostanie podniesiony do 50 km/h. Dopuszczalna prędkość dla ciężarówek będzie wynosić 40 km/h.Zgodnie z zaleceniami ekspertów, samochody ciężarowe i autobusy nadal będą poruszać się wyłącznie prawym pasem ruchu (od strony chodnika). Lewy pas pozostanie zwężony (do ponad 2,2 m) i udostępniony dla pojazdów poniżej 3,5 t.Na jezdni pojawią się linie poziome umożliwiające tylko zjazd z lewego na prawy pas. Ustawione zostanie też nowe oznakowanie pionowe.Wprowadzanie nowej organizacji ruchu potrwa kilka dni. Prace z tym związane będą prowadzone w godzinach nocnych, w tym czasie przejazd może być ograniczony do jednego pasa ruchu - zapowiadają drogowcy.Ze względu na zły stan techniczny od października 2020 roku na Wiaduktach Warszawskich obowiązywały ograniczenia w ruchu. Jezdnie przeprawy w obu kierunkach zostały zwężone, wprowadzono też ograniczenie prędkości. Wykonane obecnie podpory i prace naprawcze pozwolą użytkować obiekt jeszcze przez około 10 lat.Oba wiadukty zostały wybudowane prawie 50 lat temu w oparciu o prefabrykowane belki strunobetonowe typu korytkowego, które okazały się być jednym z najbardziej nietrwałych i awaryjnych systemów budownictwa mostowego. W Polsce od lat odchodzi się od tego typu konstrukcji.Drogowcy przygotowali już wstępny harmonogram dalszych działań w zakresie rozbiórki i budowy nowych wiaduktów. Wstępne koszty nowej przeprawy to ok. 200 mln.