Siedmiometrowy balon nad Zbicznem. Służby zarządziły ewakuację mieszkańców [aktualizacja]

Balon nieznanego pochodzenia wylądował w Zbicznie pod Brodnicą. Miał podczepioną dużą paczkę z papierosami. Na miejscu od rana działają służby. Trzeba ustalić, jaką substancją jest wypełniony balon.

AKTUALIZACJA: Zarządzono ewakuację mieszkańców w promieniu 150 metrów od miejsca lądowania obiektu. Chodzi o dwa domy, w których mieszkają dwie osoby. Na miejscu jest straż pożarna. Czuwa na wypadek gdyby wybuch podpalił kukurydze, ponieważ balon spadł na polu kukurydzy.





Był to balon o wysokości około 7 metrów

w paczce są ukryte papierosy niewiadomego pochodzenia

Po rozpoznaniu zawartości balonu zostanie on zneutralizowany, wtedy funkcjonariusze przejdą do oględzin paczki.

- O godzinie 10:20 zostaliśmy poinformowani, że w miejscowości Zbiczno na polu wylądował balon., na którego końcu znajdowała się paczka znacznych rozmiarów - przekazał młodszy aspirant Paweł Dominiak z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy.- Policjanci dokonali rozpoznania, ustalili, że. Nie wiemy, ile ich tam jest, ze względu na to, że balon jest wypełniony nieznaną nam substancją. Może być wypełniony wodorem, więc istnieje ryzyko wybuchu. W związku z czym na miejsce został skierowany Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji, aby sprawdzić, jaka substancja znajduje się w środku.