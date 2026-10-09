Po atakach w szkołach policjanci w regionie skontrolowali ponad 1100 placówek/ Fot. Tatiana Adonis
Bydgoszcz

Co drugi uczeń w Kujawsko-Pomorskiem nie poszedł do szkoły. Policjanci skontrolowali 1100 placówek

Po atakach w szkołach policjanci w regionie skontrolowali ponad 1100 placówek/ Fot. Tatiana Adonis
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Funkcjonariusze interweniowali w piątek (9 października) ponad 60 razy w związku z rozsyłanymi informacjami o rzekomych atakach na szkoły w regionie. Większość z nich to były głupie (i szkodliwe!) żarty.

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  • Prawie 50 proc. uczniów z naszego regionu nie poszło do szkoły w piątek (9 października).
  • To w większości wynik decyzji rodziców o nieposyłaniu dzieci na lekcje.
  • Dyrektorzy dziewięciu szkół odwołali zajęcia.
Po atakach w szkołach policjanci w regionie skontrolowali ponad 1100 placówek. W tych działaniach udział wzięło prawie 800 funkcjonariuszy. Odnotowali ponad 60 interwencji dotyczących przesyłania informacji, związanych m.in. z rzekomymi atakami na szkoły.
- Większość z tych rozsyłanych wiadomości okazała się głupimi żartami - poinformował komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy, nadinspektor Jakub Gorczyński. - W kilkunastu przypadkach prowadziliśmy czynności z nieletnimi. Większość z uczniów została już przekazana swoim opiekunom prawnym. Materiały z tych ustaleń przekazujemy do sądów, które będą podejmować w tych sprawach wiążące decyzje. Były to sprawy związane z groźbami, ale również z posiadaniem przedmiotów niebezpiecznych lub deklarowaniem ich posiadania - dodaje.

Osoby, wobec, których podjęto działania, mają od 11 do 17 lat.

W Bydgoszczy będzie narada policjantów z przedstawicielami kuratorium i dyrektorami szkół

W poniedziałek (12 października) odbędzie się narada policji z kuratorium i dyrektorami szkół (podobną przeprowadzono 9 października). Chodzi m.in. o przypomnienie obowiązujących w kryzysowych sytuacjach procedur. Ostatnio do szkół trafiły też poradniki bezpieczeństwa.

- Zakładamy, że w poniedziałek wszystkie lekcje się odbędą - mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel i apeluje, by nie ulegać panice.

Informacje o tym, że ataki to internetowy challenge to celowa dezinformacja

Komendant główny policji stwierdził, że nie ma żadnych dowodów na to, że ataki w szkołach były częścią jakiegoś internetowego wyzwania. Rozpowszechnianie informacji o rzekomej grze to dezinformacja, która celowo wywołuje panikę. Wojewoda, kurator oświaty i policjanci zaapelowali do rodziców, aby rozmawiali z dziećmi.

Relacja Tatiany Adonis Relacja Tatiany Adonis
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: ataki w szkołachstop dezinformacjikuratoriumpolicja
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