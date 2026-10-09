Co drugi uczeń w Kujawsko-Pomorskiem nie poszedł do szkoły. Policjanci skontrolowali 1100 placówek

Funkcjonariusze interweniowali w piątek (9 października) ponad 60 razy w związku z rozsyłanymi informacjami o rzekomych atakach na szkoły w regionie. Większość z nich to były głupie (i szkodliwe!) żarty.

Prawie 50 proc. uczniów z naszego regionu nie poszło do szkoły w piątek (9 października).

To w większości wynik decyzji rodziców o nieposyłaniu dzieci na lekcje.

Dyrektorzy dziewięciu szkół odwołali zajęcia.

skontrolowali ponad 1100 placówek

ponad 60 interwencji

W Bydgoszczy będzie narada policjantów z przedstawicielami kuratorium i dyrektorami szkół



przypomnienie

procedur





Informacje o tym, że ataki to internetowy challenge to celowa dezinformacja



dezinformacja, która celowo wywołuje panikę

Po atakach w szkołach policjanci w regionie. W tych działaniach udział wzięło prawie 800 funkcjonariuszy. Odnotowalidotyczących przesyłania informacji, związanych m.in. z rzekomymi atakami na szkoły.- Większość z tych rozsyłanych wiadomości okazała się głupimi żartami - poinformował komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy, nadinspektor Jakub Gorczyński. - W kilkunastu przypadkach prowadziliśmy czynności z nieletnimi. Większość z uczniów została już przekazana swoim opiekunom prawnym. Materiały z tych ustaleń przekazujemy do sądów, które będą podejmować w tych sprawach wiążące decyzje. Były to sprawy związane z groźbami, ale również z posiadaniem przedmiotów niebezpiecznych lub deklarowaniem ich posiadania - dodaje.Osoby, wobec, których podjęto działania, mają od 11 do 17 lat.W poniedziałek (12 października) odbędzie się narada policji z kuratorium i dyrektorami szkół (podobną przeprowadzono 9 października). Chodzi m.in. oobowiązujących w kryzysowych sytuacjach. Ostatnio do szkół trafiły też poradniki bezpieczeństwa.- Zakładamy, że w poniedziałek wszystkie lekcje się odbędą - mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel i apeluje, by nie ulegać panice.Komendant główny policji stwierdził, że nie ma żadnych dowodów na to, że ataki w szkołach były częścią jakiegoś internetowego wyzwania. Rozpowszechnianie informacji o rzekomej grze to. Wojewoda, kurator oświaty i policjanci zaapelowali do rodziców, aby rozmawiali z dziećmi.