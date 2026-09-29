Jest akt oskarżenia przeciwko matce, której córka wypadła z 11. piętra bloku we Włocławku

Nastąpił finał prokuratorskiego śledztwa po dramatycznym wypadku, do którego doszło cztery miesiące temu.

5 czerwca tego roku z okna na 11. piętrze wypadła dziewczynka.

Pięciolatka przeżyła. Uratowały ją krzewy, które zamortyzowały upadek.

Zosia spędziła wiele tygodni w szpitalach i na rehabilitacji.

W chwili wypadku była pod opieką matki.

Kobieta spała zamroczona alkoholem i narkotykami.

akt oskarżenia

n

ieumyślnie spowodowała wypadek

do 5 lat

Więcej o wypadku pisaliśmy tutaj.

Do Sądu Rejonowego we Włocławku trafiłw tej sprawie. Prokuratura zarzuca matce umyślne narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w sytuacji, gdy na oskarżonej ciążył obowiązek opieki, w wyniku czegoi tragiczne jego konsekwencje. Grozi za towięzienia.Zosia przebywa pod opieką babci. Mieszka z nią od zawsze. Mama w chwili porodu miała niespełna 16 lat. Tragicznego dnia babcia wyszła do pracy, pozostawiając wnuczkę pod opieką swojej pijanej córki. Na razie nie wiadomo, czy babcia także usłyszy zarzuty.