Wirtualna walka i powrót do przeszłości. Pro Gaming Cup wystartował [zdjęcia]

2026-09-26, 20:16 Radosław Jagieła/KB

W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpoczął się Pro Gaming Cup/fot. Radosław Jagieła

Granie na pełnych obrotach we Włocławku. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpoczął się Pro Gaming Cup. To dwa dni e-sportowych turniejów, ale też wiele innych atrakcji dla miłośników gier. Uwagę przyciąga strefa retro.

- Dobra inicjatywa, powinno być więcej takich wydarzeń we Włocławku.

- Ciekawy wybór sprzętu, który można sobie pooglądać, pograć.

- To jest zawsze odejście od tych nowych podejść do gier, można też zobaczyć, od czego to się zaczęło.

- Nowoczesny rynek gier jest okropny i dlatego lepiej wrócić do korzeni. Gry retro po prostu są lepsze. Nie ma tu subskrypcji, nie ma mikrotransakcji, można się cieszyć grą.

- Możemy fascynować się technikaliami i komputerami jako techniką z dawnych czasów. I możemy też podejść do tematu sentymentalnie.

- To nie są emulatory, to są żywe sprzęty, więc cała konfiguracja i wszystkie problemy z tym związane oddają epokę.

- Na przykład tutaj mamy Amigę 500, ona jest z joystickiem – żadna klawiatura nie odda tego uczucia - mówili uczestnicy Pro Gaming Cup.





Pro Gaming Cup potrwa do niedzieli. Budynek PANS-u przy ulicy Mechaników można odwiedzać od 11:00 do 18:00 (w sobotę) i do 17:00 (w niedzielę).