Wicepremier Krzysztof Gawkowski na Urban Lab: Bydgoszcz jest wzorem dla innych miast

2026-09-21, 18:08 Damian Klich/DW

Podczas Urban Lab z młodymi mieszkańcami spotkał się Krzysztof Gawkowski/ Fot. Damian Klich

Laboratorium miejskie (Urban Lab) to między innymi przestrzeń dla kreatywnych inicjatyw, łączących młodych mieszkańców i władze samorządowe.

Spotkanie rozpoczęli zastępczyni prezydenta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz oraz minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, któremu młodzi przedstawiali swoje projekty.



- W ramach tego projektu zrobiliśmy diagnozę potrzeb młodych. Będziemy niedługo budować politykę młodzieżową Bydgoszczy. Odbywa się wiele różnych spotkań, warsztatów - z młodymi i dla młodych - mówi Iwona Waszkiewicz.



Idea laboratorium miejskiego jest pozytywnie odbierana.



- Urban Lab nie jest czymś, co spotyka się w każdym mieście, nie jest czymś, co jest codziennością w każdej metropolii. Bardzo się cieszę, że Bydgoszcz jest wzorem pod tym względem dla innych miast w Polsce - mówi Krzysztof Gawkowski.



Podczas spotkania Dominika Sella i Alicja Baciąg prezentowały projekt mebli miejskich.



- Chodzi o to, aby połączyć potrzeby mieszkańców Bydgoszczy z punktem widzenia decydentów, abyśmy mogli za pomocą mebli miejskich, wykorzystując metodę Design Thinking [to podejście do tworzenia nowych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników - przyp. red.]. To pomoże zobaczyć, jakie potrzeby mają młodzi Bydgoszczanie i stworzyć mebel miejski, łączący ludzi i odpowiadający na ich potrzeby - mówi Dominika Sela.



- Pierwszy raz uczestniczę w takim projekcie. To świetne doświadczenie - dodaje Alicja Badziąg.



Głównym założeniem projektu jest zaangażowanie młodych ludzi w sprawy społeczne i obywatelskie oraz podniesienie jakości ich życia. Spotkanie odbyło się w Młynach Rothera.