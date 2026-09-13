Sanepid zaprasza mieszkańców regionu na grzybobranie

Akcja co roku cieszy się sporym zainteresowaniem. / Archiwum / FB Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w BydgoszczyFB
26 września odbędzie się akcja „ChodźMY na grzyby”. Obecnie trwają zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona.
- W kilkunastu lokalizacjach w naszym województwie będziemy czekać z leśnikami. Szczegółowa lokalizacja podawana jest osobom, które zapiszą się na naszą akcję - mówi Marta Myśliwiec z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. - Będzie możliwość weryfikacji swoich zbiorów, ponieważ będą z nami grzyboznawcy lub klasyfikatorzy grzybów.
Na koniec spotkania zaplanowano ognisko i poczęstunek. Udział w akcji jest bezpłatny. Można się zgłosić bez względu na wiek oraz doświadczenie. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje o zapisach znajduje się na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy TUTAJ.
Mówi Marta Myśliwiec z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
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