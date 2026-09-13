Sanepid zaprasza mieszkańców regionu na grzybobranie

2026-09-13, 10:30 Damian Klich / TB

Akcja co roku cieszy się sporym zainteresowaniem. / Archiwum / FB Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w BydgoszczyFB

26 września odbędzie się akcja „ChodźMY na grzyby”. Obecnie trwają zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona.

- W kilkunastu lokalizacjach w naszym województwie będziemy czekać z leśnikami. Szczegółowa lokalizacja podawana jest osobom, które zapiszą się na naszą akcję - mówi Marta Myśliwiec z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. - Będzie możliwość weryfikacji swoich zbiorów, ponieważ będą z nami grzyboznawcy lub klasyfikatorzy grzybów.



Na koniec spotkania zaplanowano ognisko i poczęstunek. Udział w akcji jest bezpłatny. Można się zgłosić bez względu na wiek oraz doświadczenie. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje o zapisach znajduje się na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy TUTAJ.