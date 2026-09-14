Wyjątkowe umaszczenie, bujna grzywa i ogon. Tak prezentują się konie rasy tinker

2026-09-14, 06:50 Natasza Trzebuchowska / TB

Nasza reporterka Natasza Trzebuchowska podczas nietypowego wywiadu. / Fot. Magdalena Gill

W Stajni Akademickiej Politechniki Bydgoskiej w Myślęcinku odbył się 9. przegląd hodowlany zwierząt tej rasy. Konie był oceniane przez międzynarodową komisję.

- Jest to rasa różnorodna i wszechstronna. W naszej stajni wykorzystujemy ją nie tylko do jazdy konnej, ale także to hipoterapii - mówi Aleksandra Dunisławska, dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej. - Takie konie mają bardzo długie grzywy. Trzeba bardzo się starać, aby utrzymać ich wygląd.



Wydarzenie zorganizowały wspólnie Polskie Stowarzyszenie Hodowców Koni Rasy Tinker i - po raz pierwszy - Politechnika Bydgoska, która w tym roku została nowym gospodarzem stajni w Myślęcinku.