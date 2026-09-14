Jak za kilka lat zmienią się Kujawsko-Pomorskie lasy? Powstaje 10-letni plan

2026-09-14, 18:00 Marcin Doliński/JW

Za kilka lat lasy będą wyglądać inaczej. /fot. Marcin Doliński

Jak nasze lasy będą wyglądały za kilka lat? Decydują o tym leśnicy, specjaliści od przyrody i mieszkańcy. W regionie rozpoczęły się konsultacje społeczne. To ostatni etap prac nad Nowym 10-letnim Planem Urządzenia Lasu. Takie spotkania odbyły się już w nadleśnictwie Dąbrowa, Osie, a w poniedziałek w nadleśnictwie Trzebciny.

Nowe Plany Urządzenia Lasów przygotowywane są w kilku nadleśnictwach w naszym regionie. W opracowaniu tego ważnego dokumentu pomagają między innymi mieszkańcy. Nowy plan zagospodarowania lasu obowiązywać ma do 2036 roku w nadleśnictwach Osie, Trzebciny i Dąbrowa.



- Aby las był bezpieczny i zdrowy na lata, trzeba nim dobrze zarządzać. Ochraniać go, ale także gospodarować nim w sposób odpowiedni, zrównoważony - mówi Honorata Galczewska, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.



- Jako strona społeczna przede wszystkim skupialiśmy się właśnie na tej stronie ekologicznej, społecznej, dostępności lasów. Postulaty, które zgłaszaliśmy odnośnie zarówno ochrony środowiska, wód, zatrzymania wody w tym lesie zostały uwzględnione i uzyskały pozytywną opinię, ale co nas najbardziej cieszy, mieliśmy realny wpływ na kształtowanie właśnie przestrzeni. Mamy świadomość, że mamy realny wpływ na kształtowanie lasów w naszym kraju - mówi Maciej Pikula.



- Jak najbardziej jestem zadowolony, a szczególnie z tej kwestii związanej z ochroną przyrody, więc mamy tutaj nowe formy ochrony przyrody w postaci nowych rezerwatów przyrody, szczególnie tego pięknego, nowego rezerwatu Dolina Rzeki Montawy - podkreśla Marek Machnikowski, regionalny konserwator przyrody.



Taki gotowy plan musi teraz zatwierdzić minister klimatu i środowiska, dokument będzie obowiązywać od stycznia 2027 roku przez 10 kolejnych lat do roku 2036.